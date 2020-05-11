Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü
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Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü

Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü
11.05.2020 13:54 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:26

Dün 65 yaş ve üzeri vatandaşlara verilen 4 saatlik sokağa çıkma izninde, 83 yaşındaki yaşlı adamın gezmek yerine ekmek parasını kazanmak için çalışması görenleri duygulandırdı. Asıl mesleği müzisyenlik olan yaşlı adam, gün boyunca ayakkabısını boyatacak müşteri bekledi.

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Kadir Kayak, 65 yaş ve üstü vatandaşlara verilen 4 saatlik sokağa çıkma izninde gezip hava almak yerine çalışmayı tercih etti. Yaşlı adam, asıl mesleğinin müzisyenlik olduğunu ancak korona döneminde ek iş olarak ayakkabı boyadığını söyledi. Kayak, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle beklediği kadar kazanç elde edemediğini de aktardı.

İZİN SAATİNDE AYAKKABI BOYADI

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz aylarda 65 yaş ve üstü vatandaşların, risk grubunda bulunmaları sebebiyle sokağa çıkmaları yasaklanmıştı. Alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması kararına göre, dün 65 yaş ve üstü vatandaşların 11.00 ila 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Tire'de dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimileri yürüyüş yaptı kimileri ise parklarda oturarak güneşlenip, sohbet etti. Kadir Kayak ise bu izninde gezip, hava almak yerine ekmek parası kazanmak için boya tezgahını kurarak müşterilerini bekledi.

Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü

"BEKLEDİĞİM KADAR İŞ OLMADI"

Kayak, "Mesleğim müzisyenlik, ancak bunun yanında da 60 yıldır ek iş olarak ayakkabı boyuyorum. Malum salgın dolayısıyla şu anda mesleğimizi icra edemiyoruz. Bugün de 4 saatlik izinde boş durmak istemedim. Fakat beklediğim iş olmadı" dedi.

Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü

Kaynak: DHA

Manşet

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