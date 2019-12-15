: İzmir'deki Las Tesis eylemine binlerce kadın katıldı

15.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:49

Şili'deki kadınların başlattığı ve dünya çapında yayılan Las Tesis danslı protestosu, TBMM'deki kadın milletvekillerince de yapılmıştı. İzmir'de saat 15.00'te bir araya gelen binlerce kadın, asla yalnız yürümeyeceksin sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

DANSLI PROTESTO

Alsancak'ta toplanan topluluk Las Tesis dansıyla kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. O anlar ise kameralara yansıdı.

İşte İzmirli kadınların bir araya geldiği eylemden kareler...

LAS TESİS NEDİR?

Las Tesis, Şili'de ortaya çıkan danslı bir protestodur. Las Tesis olarak anılan bu danslı protesto, tüm dünyadaki kadın cinayetlerinde farkındalık yaratma amacıyla gerçekleştiriliyor. Şili'de ortaya çıkan bu dans, farklı ülkelerde de gerçekleştiriliyor.

KADIN VEKİLLERDEN LAS TESİS

Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında CHP Milletvekili Sera Kadıgil tarafından başlatılan protestoya HDP'li kadın vekiller de eşlik etti.

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