5,5 Büyüklüğündeki Deprem, İzmir'deki AK Parti İl Başkanlığında Saniye Saniye Kameralara Yansıdı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem İzmir ve Antalya'da da hissedildi. Deprem esnasındaki sarsıntı İzmir'deki AK Parti İl Başkanlığında kameralara yansıdı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde saat 09.34 civarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de de hissedilen deprem AK Parti İl Başkanlığında saniye saniye kameralara yansıdı.
DEPREM ANI, PARTİ İL BAŞKANLIĞINDA KAMERALAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
AFAD, saat 09.34'teki depremin derinliğinin 11,3 kilometre olduğunu duyurdu. Deprem İzmir, Denizli ve Antalya'da da hissedildi.İzmir'deki AK Parti İl Başkanlığında da hissedilen deprem, paniğe yol açtı. Sarsıntı esnasında odadaki avizenin sallandığı anlar kameralara yansıdı.
"DEPREMDE CAN KAYBI YOK"
Öte yandan Denizli Valisi Hasan Karahan, "Gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yok. Depremin merkez üssüne yakın konumdaki Yeşildere köyünde bir iki binanın duvarında çatlak oluştu. Ancak araştırma devam ediyor. Şimdilik önemli bir şey yok. Çok şükür." dedi.
1 KİŞİ YARALANDI
Deprem sırasında 1'inci kattaki evinden panikle sokağa atlayan bir kadın yaralandı. Ayrıca ilçedeki kırsal mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü öğrenildi.
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Geçmiş olsun tahminimce 2 haftalık süreçte artçılar sıklıkla yaşanacaktır hasarlı yapılardan uzak durulmalı her söylenenlerede inanılmamalı . Allah beterlerini yaşatmasın .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Denizli''yi hiç sevmem, öğrenciydim orada ve kanser olup okulu bırakıncaya kadar 5 yılım geçti. Hem yobaz hem cahildir Denizliler, hem hacı hem hocadırlar hem de kul hakkını tınmazlar. Denizliler iyi bile olsa O üniversiteleri yok mu o üniversiteleri bu deprem onlara az bile kim kiminle ne yapar belli değildir.Cevap Yaz 1 6 Yayından KaldırYAZIK SANA: Denizli seni çok seviyor zaten. Nasıl bir anlayış seninki yuh. İnsanlar ölseydi heralde çok daha mutlu olacaktın. Allah senin bugün bunları yazacağını bilerek sana ders vermek için kanser hastalığını musallat etmiş ama sen hala anlamamışsın. Neyse Allahın sopası yok. He bu arada Denizlili değilim, Denizlide''de değilim.Yayından KaldırADINIZI YAZIN...: biri de kalkıp sana boşuna kanser olmamaışsın derse kızma :)))Yayından Kaldır
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evet çok yakın kıyamet bundan teee 1400 yıl sonra . öldümü zaten senin kıyametin kopuyor dünyanın kopsa ne yazar . SORUM VAR : ÖBÜRKÜ TARAFTA BMW AUDİ FALAN VAR MI UÇAK VAR MI YANLAYABİLİR MİYİZ BİLEN ABİLİERM ABLALARIM BİR EL ATSINCevap Yaz Yayından Kaldır