İzmir'de Sobadan Zehirlenen Koca Öldü, Eşi Tedaviye Alındı

İZMİR'in Konak ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Barlas (79) öldü, eşi Nefise Barlas (74) ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Gültepe semtindeki bir evin ikinci katında meydana geldi. Ömer Barlas (53), alt katta yaşayan anne ve babasından haber alamayınca eve girdi. Barlas, babası Mehmet ile annesi Nefise Barlas'ı hareketsiz yatarken bulup, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde Mehmet Barlas'ın öldüğü saptandı. Nefise Barlas ise ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nefise Barlas'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Mehmet Barlas'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - İzmir