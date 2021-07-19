İzmir'de şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı
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İzmir'de şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı

İzmir'de şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Buca ilçesinde şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı.

İzmir'in Buca ilçesinde şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı.

İddiaya göre, Adatepe Mahallesi Barış Manço Ormanı yakınlarında, sürücü Satılmış S'nin uyuduğu park halindeki maden suyu yüklü tır frenlerinin boşalması sonucu yolda ilerlemeye başladı.

Yaklaşık yüz metre ilerleyen tır demir bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum Hastanesine kaldırıldı.

Olayın görgü tanıklarından Yaşar Genç, tırın park halindeyken kontrolsüzce yolda ilerlemeye başladığını belirterek, "Freni boşalmış geliyordu. Gelir gelmez orta bariyerlere vurdu. Sonra aşağı uçtu. Birkaç kırıkla kurtardı. Baktım bana doğru geliyor ben kaçarım dedim. Ancak gelmedi. Direksiyonu şoför mü kırdı bilmiyorum. Bağırdık ancak uyandıramadık." dedi.

İzmir'de şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı
İzmir'de şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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