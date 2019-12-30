Son dakika: İzmir'de Sağlık müdürü ve doktorun eşinin öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika: İzmir Torbalı'da İlçe Sağlık Müdürü'nü öldürdükten sonra bir doktorun eşini vuran şüpheli İzmir'i alarma geçirdi. Şüphelinin tespit edilmesi sonrası bir polis memurunu yaralayan şahıs her yerde aranıyor. Olayla ilgili ise 2 kişi gözaltına alındı.
Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park evinin önünde, Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal ise evlerine gelen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü. Saldırgan, polis tarafından her yerde aranıyor. Zanlının köşeye kıstırıldığı olayda meydana gelen çatışmada ise bir polis ağır yaralandı, zanlı kaçtı.
Peş peşe cinayetler sonrası Ortaklar ve Atatürk mahallesinde iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda cinayetlerle bağlantısı olduğu üzerinde durulan 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
İZMİR'DE PEŞ PEŞE CİNAYET
Ağır yaralanan Park, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
CERRAHIN EŞİNİ DE ÖLDÜRDÜ
İzmir polisi, İlçe Sağlık Müdürü Park'ın olayını araştırırken ikinci bir cinayet haberi aynı ilçede Alpkent Mahallesi 1032 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i silahla tehdit ederek ondan da para istedi. Harun Gülcemal'i tehditle evine kadar götürdüğü söylenen şahıs burada da Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i silahla vurarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı.
POLİSİ VURDU
Öte yandan, saldırganın izi tespit edildi ve Yazıbaşı Mahallesi'nde bulunan bir otelde olduğu belirlendi. Ekipler otelin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Burada polis ve jandarmanın teslim ol çağrısına uymayan şahıs ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir polis ağır yaralandı.
Zanlının ise çatışmada ayağından yaralandığı belirlendi. Ayağından yaralanan şahıs otelin alt katında bulunan marketin pencere camını kırarark, arka taraftaki araziye kaçtı. Ağır yaralanan polis memuru Yaşar Kahırlı (35), Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen polis memuru Kahırlı, buradan Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Haber Videosu: Son dakika: İzmir'de Sağlık müdürü ve doktorun eşinin öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı
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YİNE Mİ KADIN KATLİAMICevap Yaz Yayından Kaldır
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ASLA HAPSE ATIPDA BU PİSLİKLERİ HAPİSDE BESLEMEYELİM. İDAM ŞART. İDAM ŞART. İDAM ŞART.Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Umarım bu şahısda uyustururcu bagımlısı cıkmaz satana ceza var ama içene yok nasıl bır mantık anlamıs degılım halbukı ıcen bagımlı olan ınsan inanın ınsanlıgını yıtırıyor parayı bulamazsa herseyı yapabılecek hala gelıyor çok mu çok tehlıkelı ceza cekmelıkı belkı bırakmasına bır faydası olurCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bağlantılı veya hedef şaşırtma cinayet masası dedektifleri uzmandır suçluyu yakalamasına yakalarda ondan sonrası sakat vergimizle besleyip kilo aldırıp güçlendirip salarlar vatandaşın başına belaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Sebep neydi acaba? Niye öldürdü bu insanları bu katil? Yine hapishaneden firar eden bir hükümlü olmasın. . . Ayrıntıları merakla bekliyorum. . . Allah rahmet eylesin. . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Idam olmayinca olacağı bu önune geleni kesiyorlar dogruyorlar ulke mezbahaneye döndüCevap Yaz Yayından Kaldır
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ADALETİN OLMADIĞI YERDE HUZUR OLMAZ. TÜRKİYEDE ADALET BİTMİŞ.Cevap Yaz Yayından Kaldır