: İzmir'de peş peşe 2 cinayet! Önce Sağlık Müdürü ardından bir doktorun eşi öldürüldü

30.12.2019 07:56 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:48

İzmir'in Torbalı ilçesinde Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Park'ın öldürülmesinin ardından bir doktor eşi daha evinde öldürüldü. İki olayın birbiri ile benzerlik göstermesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Hareketli dakikaların yaşandığı ilçede polis alarma geçti.

POLİSLE ÇATIŞTI

Aranan silahlı saldırganın, Yazıbaşı İzmir Caddesi'ndeki bir otele gittiği belirlendi. Harekete geçen ekipler, söz konusu otelin çevresini sardı. Bu sırada polisleri gören zanlı, otelin birinci katından aşağıda bulunan markete indi. Zanlı ile polis ekipleri arasında burada çatışma çıktı.

KAÇTI

Çatışmada başından yaralanan polis memuru Y.K. (35) ağır yaralanırken, zanlı marketin arkasında bulunan pencerenin camını kırdı. Bu sırada kendisini fark eden polislerin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan saldırgan kaçmayı başardı.

SAĞLIK MÜDÜRÜ KURTARILAMADI

İlk olay Ertuğrul Mahallesi Dost Yunus Sitesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park (53), evine giren hırsız ile karşılaştı. Dr. Fuat Mehmet Park'ı gören ve kimliği belirlenemeyen hırsız ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Kanlar içerisinde yere yığılan Dr. Park, ağır yaralandı. Çevre sakinleri durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dr. Park'ı ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Dr. Fuat Mehmet Park, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

CERRAHIN EŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan, ilçeden bir cinayet haberi daha geldi. Alpkent Mahallesi 1032. sokakta bulunan Baran Apartmanı'nda yaşayan Torbalı Devlet Hastanesi doktorlarından cerrah Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de öldürüldü. İki olayın birbiri ile benzerlik göstermesi akıllarda soru işaretleri bıraktı. Polis olayla ilgili incelemeleri sürdürürken, saldırganlarla ilgili yakalama çalışması başlatıldı.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ İLÇEYE GELDİ

Torbalı'da peş peşe yaşanan iki cinayetin ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Emniyet MüdürüHüseyin Aşkın Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek soruşturma hakkında bilgi aldı. Dr. Gülcemal'in ifadeleri doğrultusunda eşgali belirlenen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

DR. GÜLCEMAL, 1 HAFTA ÖNCE SALDIRIYA UĞRADI

Torbalıda sağlık camianda işlenen iki cinayetle ilgili soruşturma sürdürülürken, bu arada Dr. Harun Gülcemal'in yaklaşık bir hafta önce Torbalı Devlet Hastanesi'nde bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi. D. Gülcemal'in bu olaydan sonra saldırgan hakkında şikayetçi olduğu ve soruşturma yürütüldüğü anlaşıldı. Polisin bu ayrıntıları da incelediği belirtildi.

Kaynak: İHA

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