İzmir'de palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

28.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:43
İzmir'de palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ayrancılar Mahallesi'ndeki Çetmen Sanayi Sitesi'nde bulunan palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Yoğun dumanın yayıldığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Guy Ritchie Cemal Hünal Neslihan Atagül
Spor Ömer Ali Okan Buruk Erol Bulut Gökhan Gönül İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 11:42:36. #1.16#
title