İzmir'de palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
28.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:43
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Ayrancılar Mahallesi'ndeki Çetmen Sanayi Sitesi'nde bulunan palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Yoğun dumanın yayıldığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz