İzmir'de meydana gelen göçük 2 aracı yuttu! Vatandaşlar büyük panik yaşadı

10.09.2019 23:25

İzmir Torbalı'da facianın eşiğinden dönüldü. İZSU ekiplerinin çalışma yaptığı sırada istinat duvarının yıkılması sebebiyle yolda çökme meydana geldi.

2 ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ, ELEKTRİK DİREĞİ DEVRİLDİ

Alınan bilgiye göre, Ayrancılar Mahallesi 83 Sokak'ta Atmaca Apartmanı'nın istinat duvarı, İZSU ekiplerinin çalışma yaptığı sırada yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla yolda çökme meydana geldi. Park halindeki 2 araç oluşan çukura düştü, bir elektrik direği de devrildi.

"KIZIM O ANDA EVDEYDİ"

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, göçük ihtimaline karşı önlem aldı. Arama kurtarma ekipleri de çökmenin yaşandığı bölgede canlı bulunabileceği ihtimaliyle çalışma yaptı. İkinci katındaki dairelerde hasar meydana gelen apartman, tedbir amaçlı boşaltıldı. Atmaca Apartmanı yöneticisi Şerife Okay, duvarın bir anda yıkıldığını belirterek, "Kızım o anda evdeydi, ben de ekmek almak için markete gitmiştim. Bütün apartman sakinleri çok korktu." dedi.