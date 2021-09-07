İzmir'de makilik yangını (2)
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İzmir'de makilik yangını (2)

İzmir'de makilik yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru Naneci - Haberler | Güncel

BAYRAKLI'DA DA YANGIN İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Şehir Hastanesi mevkisindeki makilikte de saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

BAYRAKLI'DA DA YANGIN 

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Şehir Hastanesi mevkisindeki makilikte de saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter sevk edildi. Alevler, rüzgarın etkisiyle 1 hektar alana yayıldı. Takviye olarak bölgeye 1 helikopter, 14 arazöz, 4 su tankeri gönderildi. Havadan ve karadan müdahale ile yangın, saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, 1 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Eda Ebru NANECİ/ İZMİR,  


İzmir'de makilik yangını (2)
İzmir'de makilik yangını (2)
İzmir'de makilik yangını (2)
İzmir'de makilik yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru Naneci

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