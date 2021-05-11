İzmir'de koronavirüs vakaları azalmaya devam ediyor

İZMİR'de vaka sayılarında geçen haftaya göre bu hafta da düşüş yaşandı.

İZMİR'de vaka sayılarında geçen haftaya göre bu hafta da düşüş yaşandı. Kentte geçen hafta 223.34 olan vaka sayısı 161.92'ye indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını yayınladı. 1- 7 Mayıs verilerine göre, İzmir'de koronavirüs vaka sayısında düşüş oldu. 23- 30 Nisan tarihlerinde 100 bin kişide 223.34 olan vaka sayısı 161.92'ye indi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ