İzmir'de koronavirüs vakaları azalmaya devam ediyor
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İzmir'de koronavirüs vakaları azalmaya devam ediyor

İzmir'de koronavirüs vakaları azalmaya devam ediyor
Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ - Haberler | Güncel

İZMİR'de vaka sayılarında geçen haftaya göre bu hafta da düşüş yaşandı.

İZMİR'de vaka sayılarında geçen haftaya göre bu hafta da düşüş yaşandı. Kentte geçen hafta 223.34 olan vaka sayısı 161.92'ye indi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını yayınladı. 1- 7 Mayıs verilerine göre, İzmir'de koronavirüs vaka sayısında düşüş oldu. 23- 30 Nisan tarihlerinde 100 bin kişide 223.34 olan vaka sayısı 161.92'ye indi.


İzmir'de koronavirüs vakaları azalmaya devam ediyor
İzmir'de koronavirüs vakaları azalmaya devam ediyor
İzmir'de koronavirüs vakaları azalmaya devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ

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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu.
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