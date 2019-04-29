Borçları Yüzünden Bunalıma Girdi, Karısını Uykusunda Boğarak Öldürdü
İzmir'in Tire ilçesinde, cani koca 24 yaşındaki karısını uykusunda boğarak öldürdü. Gözaltına alınan cani kocanın yüklü miktarda borcu olduğu, bu nedenle bunalıma girdiği ortaya çıktı.
İzmir'in Tire ilçesinde,S.Ü 24 yaşındaki karısı Hatice Ü.'yü uykusunda boğarak öldürdü. Gözaltına alınan cani kocanın yüklü miktarda borcu olduğu, bu nedenle bunalıma girdiği ve bu borçlardan dolayı aile içi sorunlar yaşandığı iddia edildi.
HERKES YATAĞINA GEÇTİ, UYUMAYA BAŞLADI
Kan donduran olay, Tire ilçesinde yaşandı. Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Hatice Ü., hafta sonu tatili için ailesiyle birlikte mahalleye gitti. Dün akşam saatlerinde köyden dönen aile, yemeklerini yedikten sonra evde biraz vakit geçirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde herkes yatağına geçti ve uyumaya başladı. Aynı evde talihsiz kadının annesi Şükran Gezgin de yaşıyordu.
UYUMAKTA OLAN EŞİNİ BOĞMAYA BAŞLADI
Gözü dönmüş koca S.Ü., sabaha karşı saat 03.00 sıralarında yatağından kalktı ve uyumakta olan eşi Hatice Ü.'yü boğmaya başladı. Bir süre sonra hareketsiz kalan talihsiz kadın, daha sonrada hayatını kaybetti.
POLİS, GÖZALTINA ALDI
Olayın ardından tek başına evden ayrılan cani koca, kardeşi G.Ü'yü arayarak durumu anlattı. G.Ü'de durumu polise bildirdi. Polis, yaptığı çalışmalar sonucu cinayet zanlısı S.Ü.'yü Dallık Mahalle yolu üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.
2 ÇOCUK ORTADA KALDI
Kan donduran olayın ardından biri 3 diğeri 6 yaşında olan 2 çocuk, hem annesiz hem babasız kaldı. Talihsiz kadının yakınları olayı duyar duymaz çiftin evine akın etti. Olay yerinde ortaya atılan iddialara göre kocanın, yüklü miktarda borcu olduğu, bu nedenle bunalıma girdiği ve bu borçlardan dolayı aile içi sorunlar yaşandığı iddia edildi.
-
ne oldu? borçların bittimi ? kendini öldürsen daha iyi olurdu,...Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
-
diyanet açıklamış fitre miktarı 23 tl. hadi hep beraber çamlıcaya simitler kekler bedavaCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır.: boş yorum geçiniz2 Yayından KaldırADSIZ: o bedava yediğiniz simit ve keklerin parasını benim verdiğim verilerden ödüyorlar. . . milleti tam bedavacı yaptılar. . iyice bir düşünün haram mı helal mi diye. . derim. . .1 1 Yayından Kaldır
-
bu yönetim tarımı bitirdi herşey ithal ediliyor üretim yok vergisiz ithalatın yolu açıldı tarım ve et ithalatında sıfır vergi olursa tabiiki üretici biter desteklerde kodamanların cebine gidiyor bide tarım arazileri heryer imara inşaata açıldı . suriyede türkiye tarihinin en akılsız dış politikasıyla duruo duruken abd istedi diye suriyeye savaş açtık milyonlarca suriyeli bide afgan pakistanlılar her yerimize girdiler işsizlik parasızlık cinnet geçirtiyorCevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır