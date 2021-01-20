Kamyon otomobile çarptı: 1 yaralı
20.01.2021 22:27 | Son Güncelleme: 20.01.2021 22:40
İzmir'in Tire ilçesinde kamyonun otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
İzmir'in Tire ilçesinde kamyonun otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Cuma G. yönetimindeki 35 AJ 4959 plakalı kamyon, Tire-Selçuk kara yolunun Hisarlık Mahallesi yol ayrımında Gülkız Ak'ın kullandığı 35 ZOY 02 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobildeki sürücü araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ak'ı araçtan çıkardı.
Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı