İzmir'de fuhuş operasyonu

İzmir'de yabancı uyruklu 8 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Urla ilçesi Kalabak mevkisindeki M.Ş. (40) önderliğinde bir otelde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından toplanan deliller doğrultusunda belirlenen 4'ü Urla ilçesi 13'ü İzmir olmak üzere 17 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında 2 otel sahibi ve çalışanlarının da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

"Yeni araçlarımız geldi" mesajı ile pazarladılar

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kendilerinin de uyuşturucu kullandıkları saptandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde, kadınları pazarlamak amacıyla mobil uygulamalar kullandıkları, telefon rehberinde bulunan numaralara "Yeni araçlarımız geldi, selam yaz foto iste" şeklinde mesajlar gönderdikleri tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin 51 fuhuş olayına karıştıkları kaydedildi.

Teknik ve fiziki takip sırasında şüphelilerin otel ile özel anlaşma yaptıkları, fuhuş amacıyla otele gelen müşterilerin ve kadınların kaydını yaptırmayarak müşterilere güven sağladıkları, kadınların otel civarında temin edilen bir evde kaldıkları belirlendi.

Kadınların otele yaya olarak geldikleri ve fuhuş amacıyla otele gelen müşterilerden önce odada hazır bekletildikleri öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Urla Adliyesine çıkarılan zanlılardan 13'ü tutuklandı biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Kazakistan ve Ukrayna uyruklu 8 kadın ise, emniyetteki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İzmir Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: AA