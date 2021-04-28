İzmir'de darp ettiği eşinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan koca beraat etti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde beyin travması belirtisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Filiz Tekin'in darp sonucu ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan eşi hakkında beraat kararı verildi.