İzmir'de banyoda hareketsiz yatan çift hayatını kaybetti
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İzmir'de banyoda hareketsiz yatan çift hayatını kaybetti

14.03.2021 05:50 | Son Güncelleme: 14.03.2021 06:04

İzmir'de banyoda hareketsiz yatan çift hayatını kaybettiİZMİR'in Bornova ilçesinde, banyoda yerde hareketsiz yatan Volkan Atılgan (36) ve Sevim Atılgan (30) çifti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de banyoda hareketsiz yatan çift hayatını kaybetti

İZMİR'in Bornova ilçesinde, banyoda yerde hareketsiz yatan Volkan Atılgan (36) ve Sevim Atılgan (30) çifti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çiftin ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Rafet Paşa Mahallesi 5176 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Volkan ve Sevim Atılgan çifti hasta olan anneleri Peruze Atılgan'a ziyarete geldi. Gece saatlerinde çiftin banyoda olduğunu fark eden anne Atılgan, ses gelmeyince banyo kapısını çaldı. Çiftin tepki vermemesi üzerine kapıyı açarak içeri girdiğinde, Atılgan çiftini yerde hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çift, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar tarafından yaklaşık 1 saat kalp masajı yapılan çift tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Çiftin ölümünün şüpheli bulunması üzerine Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri tarafından evde çalışma yapıldı. Savcının incelemesinin ardından çiftin cansız bedenleri kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Atılgan çiftinin ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de banyoda hareketsiz yatan çift hayatını kaybetti
İzmir'de banyoda hareketsiz yatan çift hayatını kaybetti
İzmir'de banyoda hareketsiz yatan çift hayatını kaybetti
İzmir'de banyoda hareketsiz yatan çift hayatını kaybetti
İzmir'de banyoda hareketsiz yatan çift hayatını kaybetti
İzmir'de banyoda hareketsiz yatan çift hayatını kaybetti
İzmir'de banyoda hareketsiz yatan çift hayatını kaybetti
İzmir'de banyoda hareketsiz yatan çift hayatını kaybetti
İzmir'de banyoda hareketsiz yatan çift hayatını kaybetti
İzmir'de banyoda hareketsiz yatan çift hayatını kaybetti
İzmir'de banyoda hareketsiz yatan çift hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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