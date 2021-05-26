İzmir'de 9'uncu kattan düşen kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de 9'uncu kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Danış - Haberler | Güncel

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen Melih Coşkun (39) hava almak için çıktığı 9'uncu kattaki evinin balkonundun dengesini kaybederek düştü.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen Melih Coşkun (39) hava almak için çıktığı 9'uncu kattaki evinin balkonundun dengesini kaybederek düştü. Talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Melih Coşkun, hava almak için 9'uncu kattaki evinin balkonuna çıktı. Alkollü olduğu ileri sürülen Coşkun dengesini kaybederek balkondan düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Coşkun'un ölüm haberin alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Coşkun'un cansız bedeni, savcının incelemesi sonucu İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İzmir'de 9'uncu kattan düşen kişi hayatını kaybetti
İzmir'de 9'uncu kattan düşen kişi hayatını kaybetti
İzmir'de 9'uncu kattan düşen kişi hayatını kaybetti
İzmir'de 9'uncu kattan düşen kişi hayatını kaybetti
İzmir'de 9'uncu kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Danış

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Ebru Gündeş Demet Akalın Şevval Şahin
Spor Lukas Podolski Rachid Ghezzal Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de 9'uncu kattan düşen kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 04:34:54. #1.11#

title