İZMİR Çağla Kubat sörf okulunda yeni sezona hazırlanıyor
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İZMİR Çağla Kubat sörf okulunda yeni sezona hazırlanıyor

Çağla Kubat sörf okulunda yeni sezona hazırlanıyorMİLLİ sörfçü Çağla Kubat, kendisine ait sörf okulu olan Çağla Kubat Windsurf Akademi'nin yeni sezona hazır olduğunu ifade ederek, koronavirüs sürecinde yaklaşık 3 ay kapalı kalan okulda tedbirlerin alındığını da söyledi.

05.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:48

Çağla Kubat sörf okulunda yeni sezona hazırlanıyor

MİLLİ sörfçü Çağla Kubat, kendisine ait sörf okulu olan Çağla Kubat Windsurf Akademi'nin yeni sezona hazır olduğunu ifade ederek, koronavirüs sürecinde yaklaşık 3 ay kapalı kalan okulda tedbirlerin alındığını da söyledi. Kubat, "Yaklaşık 3 aydır kapalı olan okulumuzda tekrar öğrencilerimizle buluşacağımız için çok mutluyuz" dedi.

2002'de Türkiye ikinci güzeli seçildikten sonra Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Çağla Kubat, Çeşme Alaçatı'da işletmeciliğini yaptığı Çağla Kubat Windsurf Akademi'nin yeni sezona hazır olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını dolayısıyla yaklaşık 3 aydır kapalı olduklarını ve yakın zaman içerisinde açılacaklarını ifade etti. Sörf okulunda koronavirüs salgını dolayısıyla tedbirlerin çok sıkı tutulacağını dile getiren Kubat, sörfün sosyal mesafe kuralına uygun bir spor dalı olduğunu ekledi. Kubat, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim gibi spor yapmayı sevenler için çok zorlu bir dönemdi. Bizi zorladı. Ama çok mutluyuz çünkü bu süreç çok başarılı bir şekilde geçti. Biz de tedbirlerimizi çok sıkı bir şekilde alıyoruz. Çünkü suda özgür olabilmenin en iyi yolu karada attığımız adımları doğru atabilmek. Zaten biz sosyal mesafenin olduğu bir spor yapıyoruz. Su da sosyal mesafeyi ayarlayabilmek çok kolay olacak." Okula dezenfektan aparatları konulduğunu söyleyen Kubat, "Girişte dezenfektan paspasımız, uyarı levhamızla beraber aparatlarımız mevcut. Sahile inerken bir aparat daha koyacağız. Böylelikle hem girdikten sonra hem de çıktıktan sonra, öğrencilerimiz ellerini dezenfekte edebilecekler. En güzel şekilde bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçireceğiz" dedi.

'SÖRF ÇOCUKLARLA GÜZELMİŞ'

Sörf okulunda eğitim alan öğrencilerinin çoğunun çocuklar olduğunu koronavirüs sürecinde çocuklara getirilen kısıtlamalar ve yasaklar sebebiyle öğrencileri olmadan sörf yapmak durumunda kaldığını dile getiren Kubat, "Bu süreçte buradan başka hiçbir şey düşünemedim. Kendimin sörf yapması çok güzel ama ben mutluluğu çocuklarla beraber alıyormuşum bunun farkına vardım. Onlarla denizi paylaşmayı çok özledim. Çocuklarla olamamak beni çok zorladı. Çocukların sokağa çıkma kısıtlaması bittikten sonra biz çok daha mutlu olacağız. Çocuklarda evlerinde çok bunalmış vaziyetteler. Sürekli telefonlarda kalmamaları için bir sürü aktiviteler yapılıyordu şimdi çocuklar iyice telefonlara kaldı. Elbette bu süreç herkes için kolay olmadı ama çocuklar için daha da zordu. Bence bu sürecin kahramanı çocuklar" ifadelerini kullandı.

İZMİR Çağla Kubat sörf okulunda yeni sezona hazırlanıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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