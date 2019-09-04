İzmir Barosu'ndan kadın çalışanlarına regl izni kararı

04.09.2019 17:25

İzmir Barosu'ndan, dikkat çeken bir çıkış geldi. İzmir Barosu aldığı kararla kadın çalışanlarına her ayın belli bir günü menstrüasyon (regl) izni vereceklerini açıkladı.

İzmir Barosu'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Barosu olarak,baromuz bünyesinde çalışan kadın arkadaşlarımıza ayda 1 gün, menstrüasyon #reglizni verilmesine karar vermiş bulunuyoruz. Benzer kararların,kadının çalışma şartlarının iyileştirilmesindeki önemini bilerek tüm diğer kurumlarda da uygulama alanı bulmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

İzmir Barosu'nun Türkiye'de bir ilk olarak aldığı yönetim kurulu kararı şöyle:

"BAROMUZDA ÇALIŞAN KADIN ARKADAŞLARIMIZIN HAKLARINI DA GÖZETİYORUZ"

"İzmir Barosu, 111 yıllık haklar ve özgürlükler mücadelesi tarihiyle, her zaman insan hakları ve hukukun savunulmasında öncü olmuştur. Doğa katliamlarına, hayvanlara yapılan eziyetlere, işkence ve kötü muameleye, çocuk istismarına, kadına yönelik şiddete karşı var gücüyle mücadele etmiştir.

Bu bilinçle göreve geldiğimiz günden beri İzmir'i özgürlüklerin başkenti yapmak için çalışıyoruz. İzmir Barosu olarak biliyoruz ki, bir şehri özgürleştirmenin en temel yollarından biri, kadınları özgürleştirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisini sağlamaktır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların doğuştan sahip olduğu özelliklerini görmezden gelen politikaların bir kenara bırakılmasıyla ve kadını tüm varoluşuyla gözeten uygulamalarla gerçekleşecektir.

Şehrimizdeki ve ülkemizdeki kadınlara verdiğimiz sözü tutmak için her alanda çalışırken, baromuzda çalışan kadın arkadaşlarımızın haklarını da gözetiyoruz.

İzmir Barosu olarak, baromuz bünyesinde çalışan kadın arkadaşlarımıza ayda 1 gün, menstrüasyon (regl) izni verilmesine karar vermiş bulunuyoruz. Benzer kararların, kadının çalışma şartlarının iyileştirilmesindeki önemini bilerek tüm diğer kurumlarda da uygulama alanı bulmasını diliyoruz."