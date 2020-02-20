: İYİ Partili Vekil, ayakkabısını paylaştı: Koltuk değil ayakkabı eskitiyoruz

20.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:49

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Erozan, Meclis'teki sırasında otururken çektiği ayakkabısının fotoğrafını paylaştı. Erozan tabanı yıpranan ayakkabısıyla Meral Akşener'in sözünü hatırlattı: Koltuk değil, ayakkabı eskiteceğiz.

Ahmet Erozan, TBMM Genel Kurul Salonu'nda otururken ayakkabısının fotoğrafını çekti ve paylaştı. İYİ Partili Erozan'ın bu fotoğrafı oldukça dikkat çekti.

YIPRANMIŞ AYAKKABISINI PAYLAŞTI

Bursa Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Ahmet Erozan, fotoğrafa şunu yazdı "Sayın Genel Başkanımızın 'Koltuk değil, ayakkabı eskiteceğiz. Ülkemizdeki sessiz yığınların sesi olacağız.' talimatıyla hareket edildiğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da duran siyasetçileri eleştirirken söylediği "Koltuk değil, ayakkabı eskiteceğiz, ülkemizdeki sessiz yığınların sesi olacağız." sözünü dün Edirne ziyaretinde de tekrarlamıştı.

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