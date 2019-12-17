: İYİ Partili Türkkan, sosyal medyadan fotoğraf paylaşıp sordu: Bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir?

17.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:38

TBMM Genel Kurul'da bütçe görüşmeleri sürerken İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"BU SARIKLI CÜBBELİ ARKADAŞ KİMDİR ACABA?"

Bütçe görüşmelerinin olduğu 12 gün boyunca ziyaretçi yasağına dikkat çeken Türkkan, TBMM locasında çekilmiş cübbeli bir vatandaşın fotoğrafını paylaşıp "Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" diye sordu.

PAYLAŞIMINI BİR SÜRE SONRA SİLDİ

Fotoğraftaki kişinin kim olduğu ve yasak olmasına rağmen locada nasıl yer aldığı merak konusu oldu. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Türkkan'ın bir süre sonra paylaşımını kaldırması dikkat çekti.

İşte Türkkan'ın paylaşıp kaldırdığı o kare;

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