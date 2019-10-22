İYİ Partili Koray Aydın'dan anket açıklaması: AK Parti ve MHP'nin toplamı yüzde 40'ın altına indi

22.10.2019 15:14

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuştu.

Türk siyasetine yön verdiklerini söyleyen Aydın, "İYİ Parti bir emeğin ve gayretin ürünüdür. Bugün geldiği noktayla Türk siyasi hayatına yön veren bir siyasi harekettir. 2 Ayda teşkilatları kurduk. Cumhuriyet Tarihinin en büyük kongresini Ankara'da yaptık. 100 bini aşkın insanı burada topladık. Bu eser hepimize ait. Türkiye'yi yönetme iradesini elinde tutan insanların toplandığını gösterdik. Gelen partililerimize soracağız, kaç üye yaptın diye? öyle sağda solda ahkam kesmek yok. Herkes sahaya inecek. Herkesin cebinde üye koçanları olacak. Arkadaşlarınızı, eşinizi, dostunuzu üye yapmak için uğraşacaksınız. Üye yapmak en ciddi siyasi organizasyondur. Üye katılım organizasyonumuzu yaygınlaştıracağız. Her yerde söylüyorum üye yapmakla yatacaksınız üye yapmakla kalkacaksınız. Gece rüyanızda göreceksiniz. Ve o kadar içselleştireceksiniz. Bunu seferberlik haline dönüştüreceğiz. Bunu başaracak güce, iradeye sahibiz." dedi.

"AK PARTİ-MHP TOPLAMI YÜZDE 40'IN ALTINDA"

İYİ Parti'nin yaptırdığı son anketleri de açıklayan Aydın, "İktidara kitlenmiş tek siyasi parti biziz. Ortam çok müsait, çok sayıda yaptırdığımız araştırmalarda taban yükseliş trendine girdi. Partinin tabanı kemik gibi oldu. Mücadele kültüründen gelen insanların parti tabanının da böyle bir refleks vermesini doğal olarak bakıyorum. Bütün anketlerde aynı sonuçlar çıkıyor. AK Parti'de müthiş bir erime var. AK Parti, MHP toplamı yüzde 40'ın altına indi. Müthiş bir çözülme var. Yeni kurulacak olan partinin oy oranı o kadar ahım şahım değil. Hiç önemli değil bir, iki puan bile olsa bütün siyasi dengeleri değiştirebilecek bir tablo ortaya çıkıyor. Yönünü başka arayışlarda olan kitlenin gözü İYİ Parti'de. Üye kampanyasını bunun için önemsiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.



