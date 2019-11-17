İYİ Partili Çıray: "AK Parti'nin yanlış dış siyaseti Türkiye'nin milli siyaseti değildir"

17.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:40

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, AK Parti'nin yanlış politika izlediğini ileri sürerek, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanlış dış siyaseti Türkiye'nin milli siyaseti değildir. Türkiye'nin milli dış siyaseti muhalefetle birlikte geçmişte olduğu gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesine sadık kalarak birlikte oluşturulan siyasettir." dedi.

Çıray, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen partiye katılım töreninde yaptığı konuşmada, Suriye meselesinin Türkiye'nin iç meselesi olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin iyi yönetilmediğini savunan Çıray, şunları söyledi:

"Milli meselemiz olmayan bir konuda şehit olan her evladımız cinayete kurban gitmiştir. Yanlışı yapacaksın sonra senin yaptığın yanlışlara uymazsam bana dönüp diyeceksin ki ben milli sen gayrimillisin diyeceksin. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanlış dış siyaseti Türkiye'nin milli siyaseti değildir. Türkiye'nin milli dış siyaseti muhalefetle birlikte geçmişte olduğu gibi 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesine sadık kalarak birlikte oluşturulan siyasettir."

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, teşkilatlanmanın önemini vurguladı. Türkiye'nin birinci partisi olmayı hedeflediklerini dile getiren Aydın, partilileri üye seferberliğine katkıda bulunmaya çağırdı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise işsizlik soruna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Üniversiteye mezunu her dört gençten biri işsiz. Gerçek işsizlik 7,5 milyon civarında. İş arayıp da iş bulma imkanına sahip olamadığını düşünenleri düşürdüğünüzde içinden, bu rakam yaklaşık 5 milyonlara doğru inmektedir. Türkiye'nin 7,5 milyon işsizi vardır diyoruz ya zannediyorum Norveç'in, Finlandiya'nın İskandinav ülkelerinin bunların nüfuslarına baktığımızda bizim Türkiye'deki işsiz sayımız kadar yok. Bizim Finlandiya kadar işsizimiz var. Bu aynı zamanda büyük bir ekonomik potansiyele, üretme kabiliyetine sahip olduğumuzu gösteriyor. Yeter ki doğru bir biçimde yönetebilmeyi becerelim."

Konuşmaların ardından mahalle temsilcilerine atama belgeleri verildi, partiye üye olan 273 üyeye rozetleri takıldı.

Kaynak: AA