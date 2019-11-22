İYİ Partili Aytunç Çıray'dan Bülent Arınç'a FETÖ'nün Kozmik Oda kumpasının ortağısın suçlaması

22.11.2019 09:35 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:37

TBMM komisyonunda görüşülen Milli Savunma Bakanlığı bütçesi için söz alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray,FETÖ'nün 2009 yılında "Bülent Arınç'a suikast yapılacak" iddiasıyla Genelkurmay Başkanlığı'ndaki Kozmik Oda'ya girmesine değinerek, sert bir konuşma yaptı.

Bülent Arınç'ı FETÖ'nün Kozmik Oda kumpasının ortağı olmakla suçladı.

2012 yılının Ocak ayında dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklandığını hatırlatan Çıray, "Kozmik oda kumpasının ortağı Sayın Bülent Arınç'ın bugüne kadar bu konuda tek kelimeyle ifadesi bile alınmadı. Ne hikmetse bizim FETÖ Komisyonunda yazıp çizdiğimiz bütün bu gerçekler bizde var ama Meclis'in şeylerinde bulunamıyor.

"TÜRKİYE İÇERİDE VE DIŞARIDA KUŞATMA ALTINDA"

İktidar partisinin en has adamları bile suçluların para karşılığı aklandığı bir FETÖ borsasının varlığından bahsediyor. Bunu Adalet ve Kalkınma Partili saygın milletvekilleri söylüyor. Yani Türkiye'nin hem içeride, hem dışarıda bir kuşatma içinden geçtiğinden şüphe yok" ifadelerini kullandı.