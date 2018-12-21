İYİ Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti Uşak Belediye Başkan adayıMuhammet Gür oldu. Peki, İYİ Parti Uşak Belediye Başkan adayı olan Muhammet Gür kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Muhammet Gür hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN MUHAMMET GÜR KİMDİR?

Muhammet Gür, 1969 yılında Uşak'ta dünyaya geldi. İnşaat Mühendisi olan Gür, 25. dönem MHP milletvekili adayı oldu. Muhammet Gür, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Uşak Belediye Başkan adayı oldu.