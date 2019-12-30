İYİ Parti'li Erozan: "(Libya tezkeresi için) Bugün kendisine evet ya da hayır demedik"
İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan'ın basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İYİ Parti ziyaretini değerlendirdi.
30.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:28
İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan'ın basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İYİ Parti ziyaretini değerlendirdi.
Kaynak: AA