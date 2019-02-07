İYİ Parti: HDP'nin Açıklaması Son Derece Faydalı Oldu

İYİ Parti, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "İYİ Parti'nin aday çıkardığı her yerde aday çıkaracağız" açıklamasına yanıt verdi.

"BU İDDİALAR SADECE SAHİBİNİ BAĞLAR"

HDP ile iş birliği söylemlerinin çirkin bir siyasi tezgah olduğunu belirten İYİ Parti, "Bu iddialar sadece sahibini bağlar" dedi. İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Yalnızca CHP ile yapılan iş birliği hatırlatılarak, "Başka siyasi birlikteliklere monte etmeye kalkışan aklı tutulmuşların, bu iddia ve ithamlarından artık utanmaları gerekir."ifadelerine yer verildi.

"İŞBİRLİĞİ İDDİALARI GAYRI AHLAKİ"

Açıklamanın tam metni şöyle:

"İYİ Parti, 31 Mart'taki Yerel Seçimlerle ilgili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi ile asgari müştereklerde bir işbirliği yapmış ve takip edilecek yol haritasını da aziz milletimizle paylaşmıştır. Türk siyasetinde son seçimlerde iktidar kanadının zorunlu hale getirdiği ittifak ya da işbirliği konusunda, ilk günden bu yana, atılan her adım kamuoyuyla paylaşılmış ve bu konuda hiçbir tereddüte yer bırakmamak için azami özen gösterilmiştir.



Hal böyle iken, iktidar partilerinin, kendi oyun ve düzeneklerini perdelemek için ortaya attığı gayri ciddi 'işbirliği' iddiaları, gayr-ı ahlaki bir söylemle aziz milletimizin aklını çelmeye yönelik bir strateji içermektedir.

'IĞDIR VE AHLAT'TAKİ DURUŞ, İYİ PARTİ'NİN YOL HARİTASININ ÖZETİDİR'

Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isteriz ki;

İYİ Parti yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi ile bir işbirliği protokolü imzalamış ve bunun dışında hiçbir siyasi parti ile muhataplık ilişkisi oluşturmamıştır. HDP ile işbirliği varmış gibi, gerçek olmayan ve bunun da ötesinde, çirkin bir siyasi tezgahın ürünü olan iddialar, sadece sahiplerini bağlar. Biz İYİ Parti olarak, 82 milyon vatandaşımızı kucaklayan, tüm vatandaşlarımızın oyuna talip olan bir siyasi dili tercih ediyoruz. Bu tavır, düşmanlıklardan ve kutuplaşmadan beslenen iktidar partilerine karşı, huzur talebi ve kardeşlik duygularımızın bir ifadesidir.

HDP'nin, 'İYİ Parti'nin seçime girdiği her yerde aday çıkaracağız' açıklaması, siyasetin doğası gereği malumun ilanıdır.Her siyasi parti istediği yerde aday çıkarabilir. Bu konu ve karar İYİ Parti'nin ilgi alanında değildir. Ancak, altını önemli çizmek isteriz ki; Yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği yapan İYİ Parti'yi, başka siyasi birlikteliklere monte etmeye kalkışan aklı tutulmuşların, bu iddia ve ithamlarından artık utanmaları gerekir.

Iğdır ve Ahlat'ta aday çıkarmayarak ilan ettiğimiz duruş ve niyet, İYİ Parti'nin yol haritasının özetidir. Iğdır'da iki ayrı aday çıkararak kime avantaj sağlayacakları hususu da bizim değil, AK Parti ve MHP'nin sorunudur. İYİ Parti'nin tek başına seçime girdiği yerlerde, zaten aday ilan eden HDP'nin son açıklaması, gerçek tabloyu göstermesi bakımından son derece faydalı olmuştur. İYİ Parti, hangi siyasi partinin, nerede ve nasıl yarışacağına karışmadığı gibi, haksız ve ahlaksız ithamlara karşı hayatın olağan akışının gereğini yerine getirmeye devam edecektir."