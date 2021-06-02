İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıkan Burhan Şen, müzisyenlere destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?
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İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıkan Burhan Şen, müzisyenlere destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?

İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıkan Burhan Şen, müzisyenlere destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?
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Sanatçı Burhan Şeşen İYİ Parti Grup toplantısında konuştu. Şen, "Bir ayrılık sonrasında ya da bir aşk acısı çektiğinizde hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı, bir ağıtla bir bozlakla hiç mi hüzünlenmediniz, bir düğünde hiç mi halay başı olmadınız?" diye sorarak salgın döneminde zor günler geçiren müzisyenlere destek istedi.

Sanatçı Burhan Şeşen, pandemi koşullarının sanatçıları ve müzisyenleri nasıl etkilediğini ve yeni kademeli normalleşme kararlarına yönelik tepkilerini İYİ Parti grup toplantısında anlattı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den sonra kürsüye çıkan Şen, "Bir ayrılık sonrasında ya da bir aşk acısı çektiğinizde hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı, bir ağıtla bir bozlakla hiç mi hüzünlenmediniz, bir düğünde hiç mi halay başı olmadınız, dağ başını duman almış marşını da mı okumadınız; müzisyenler gerçekten özel insanlar." dedi.

"GÖZÜNÜ YUMMA MÜZİĞE SAHİP ÇIK"

"İsteğimiz kademeli normalleşmenin bizim sektörümüze de uygulanmasıydı yoksa bize para verin diye sızlanmak hiçbir müzisyenin tercihi değildir." diyen Şen, açıklamalarına şöyle devam etti: "Ben hala bu yaşında bir şarkıyla dünyayı güzelleştirebileceğime inanıyorum. Çok ütopik ama bizler de sizler gibi her şeyi barış oyluyla uzlaşmayla demokrasi sınırları içerisinde çözmeye çalışıyoruz. Gençler yeni bir akım başlattılar, bu sözlerle konuşmamız noktalayacağım, gözünü yumma müziğe sahip çık, gözünü yumma sahneye sahip çık."

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İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıkan Burhan Şen, müzisyenlere destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı? - Haberler Magazin
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