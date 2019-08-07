İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in A Takımı belli oldu!
İYİ Parti, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdiği olağanüstü kongrenin ardından yeni seçilen 50 kişilik Genel İdare Kurulu ile ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Başkanlık Divanı ve Merkez Disiplin Kurulu belirlendi.
İYİ Parti 4. Olağanüstü Kurultayı'nda 50 kişiye düşürülen GİK üyeleri delegenin iradesiyle yeniden şekillenirken, bugün toplanan GİK'te Genel Başkan Meral Akşener'in A Takımı da belli oldu.
İŞTE İYİ PARTİ BAŞKANLIK DİVANI'NDA YER ALAN İSİMLER
Yeni GİK'in, Meral Akşener liderliğinde gerçekleştirdiği toplantının ardından belirlenen Başkanlık Divanı şu şekilde:
Parti Sözcüsü: Yavuz Ağıralioğlu
Genel Sekreter: Uğur Poyraz
Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Cihan Paçacı
Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ümit Dikbayır
Kalkınma Politikaları Genel Başkan Yardımcısı: İsmail Tatlıoğlu
Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Koray Aydın
Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berna Sukas
Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Seymen
Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Kamil Erozan
Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Metin Ergun
Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Tuba Vural Çokal
Gençlik Politikaları Genel Başkan Yardımcısı:Yavuz Temizer
Milli Güvenlik Politikaları Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aytun Çıray
Toplumsal Politikalar Genel başkan Yardımcısı: Şenol Sunat
Siyasi işlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Salim Ensarioğlu