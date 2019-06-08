İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Siyasetçileri sizi birbirinize düşürürler ondan sonra defolup giderler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Partililer ile İYİ Partililer arasındaki tartışmayla ilgili konuşarak, "Bu siyasetçiler ayrı bir millettir. Gelirler löm löm konuşurlar, sizi birbirinize düşürürler ondan sonra defolup giderler. Sonra siz apartman komşunuzla kötü olarak kalırsınız" dedi.

"İFTİRACILARI MUHATAP KABUL ETMİYORUM"

Bu dönemde siyaset dilinin çok sert ilerlediğini belirten Akşener, insanların dostluk ve arkadaşlıklarına zarar gelmemesi adına bu dilin ilçelerde hakim olmamasını diledi. Akşener, bir basın mensubunun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik "stajyer İçişleri Bakanı" ifadesini yorumlamasını istemesi üzerine şöyle konuştu: "İftiracıları muhatap kabul etmiyorum ama ilginç bir şey var. Ben kendisinin bir psikiyatriste görünmesini tavsiye ediyorum. Kato Dağı'ndaki meşhur namazla ilgili tek kelime konuşmadım. Onu, o gün "Damat Bey'in televizyonu naklen yayınladı. Sayın Soylu'yu gerçekten itibar olarak çok zora düşürecek görüntüyü naklen yayınladılar. Bugüne kadar ilk defa oluyor. İki, Trabzon'a gitti, Trabzon'da yuhalandı. Şimdi Sayın Soylu, anladığım kadarıyla damat Berat'la olan problemini şuuraltı bana yönlendirdi ama yanlış. İftiracılar muhatabım değil. Ama bu iş gittikçe ağırlaşacak gibi görünüyor. Bir psikiyatriste gitmesinde fayda var. Eski dost olarak söylüyorum." Akşener, daha sonra esnafı ziyaret etti, partililer ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

İYİ PARTİLER İLE AK PARTİLİLER ARASINDAKİ ARBEDEYE POLİS MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan meydanda yan yana bulunan AK Parti ve İYİ Parti çadırında bulunanlar arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri olayı yatıştırırken Meral Akşener de alandan ayrıldı. Akşener, daha sonra Pendik'e geçerek Kuş Parkı'nda, İyi Parti Demokrasi Çadırı'nı ziyaret etti, partili gençlerle horon oynadı. Meral Akşener, burada yaptığı konuşmada vatandaşlardan belediye başkanlığı seçiminde beş yıl boyunca şehirlerine hizmet edecekleri kişiyi seçeceklerini söyleyerek, kimsenin akrabalarıyla komşularıyla kötü olmamasını istedi. Siyasetçilerin kullandığı dile karşı uyarıda bulunan Akşener, "Bu siyasetçiler ayrı bir millettir. Gelirler löm löm konuşurlar, sizi birbirinize düşürürler ondan sonra defolup giderler. Sonra siz apartman komşunuzla kötü olarak kalırsınız. Seçimden sonra aynı eczaneden alışveriş yapacaksınız. Kadınlarımız aynı komşularıyla cuma dualarına, 41 Yasinlerine gidecekler." diye konuştu.