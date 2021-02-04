İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret

04.02.2021 21:43 | Son Güncelleme: 04.02.2021 21:46
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'na ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'nu Ankara'daki evlerinde ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'nu Ankara'daki evlerinde ziyaret etti.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, iki Genel Başkanın, gündemdeki konularla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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