Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
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Süleyman Soylu, Meral Akşener, Güncel

Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bakan Soylu'nun istifa etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Hatayı ve başarısızlığı kabullenmek, sorumluluğunu üstlenmek olgunluk gerektirir. Sayın Süleyman Soylu'ya göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

12.04.2020 23:28 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:46
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanması sorumluluğunun her yönüyle kendisine ait olduğu belirteren Soylu, "Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı" demişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER'DEN İLK AÇIKLAMA

Meral Akşener, Soylu'nun istifasını değerlendirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Akşener, "Hatayı ve başarısızlığı kabullenmek, sorumluluğunu üstlenmek olgunluk gerektirir. Sayın Süleyman Soylu'ya göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.

Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum

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