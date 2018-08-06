İyi Parti'den İstifalara İlişkin Açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Bor, Halaçoğlu ve Yeniçeri'nin istifa kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Çıray, parti kurucularından Nevzat Bor, Özcan Yeniçeri ve Yusuf Halaçoğlu'nun istifa etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çıray, açıklamasında, "Hayatın her alanında olduğu gibi, siyasette de istifa tek taraflı bir tasarruftur. Siyaset, 'insan kazanma' sanatı olmakla birlikte, vicdanı da olan bir kurumdur. Bor, Halaçoğlu ve Yeniçeri'nin istifa kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz. Kararlarının kendileri için hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.

(İHA)