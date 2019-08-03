İyi Parti'den Bahçeli'ye Ferdi Tayfurlu "Muhtaç etme beni" göndermesi

İYİ Partililere 'kucaklaşma ve geri dön çağrısı' yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye İYİ Parti'nin, "Bugün geleceğin ilk günü" sloganıyla düzenlediği 4. Olağanüstü Kurultayında, 'Ferdi Tayfur' göndermesi yapıldı.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, İyi Parti kurultayının yapıldığı salonda, Bahçeli'nin sevgisini daha önce defalarca dile getirdiği şarkıcı Ferdi Tayfur'un 'Muhtaç etme beni' şarkısı çalındı. Şarkıdan önce de, "Aramızda olamayan Adanalı bir İYİ Parti hayranı için geliyor" anonsu yapıldı.

BAHÇELİ KUCAKLAŞMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

MHP Genel Başkanı Bahçeli, perşembe günü Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla kurultaya katılacak İyi Partililere çağrıda bulunmuş ve "Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir. Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir" demişti.

Bahçeli'nin çağrısının ardından İyi Parti'nin kurumsal Twitter hesabından Genel Başkan Meral Akşener'in kahkaha attığı bir video paylaşılmıştı. Akşener, kendi kişisel Twitter hesabından da Cumhurbaşkanı ve MHP'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek, "Sn. Erdoğan, yine ne dedin bu arkadaşa" diye sormuştu.

İyi Parti kurultayında çalınan 'Muhtaç Etme Beni' şarkısının sözleri şöyle:

"Uzattım ellerimi

Tutarsın diye

Muhtaç etme beni

Başka sevgiye

Hiç yoktan ayrıldık

Yoktan kahrolduk

Sensiz bomboş hayat

Olmaz mutluluk

Bazen fırtına

Bazen yağmursun

Bitsin artık bu hasret

Yeter ne olursun

Susuz çöller gibi

Sana oyle susuzum

Dünyalar benim olsa da

Bil ki yine mutsuzum"