İYİ Parti, CHP'nin Güçlü Olduğu Beşiktaş, Maltepe ve Silivri İlçelerini İstiyor

Mart 2019 yapılacak yerel seçimleri için aday belirleme çalışmaları devam ediyor. CHP ile el sıkışan İYİ Parti, bir çok ilde aday çıkarmama kararı alsa da Ankara ve İstanbul'da istediği ilçelerle ortağını zorluyor.

ANKARA'DA İKİ İLÇEYİ İSTİYOR

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun iddiasına göre, İYİ Parti, CHP'den mevcutta MHP'li belediyeler Etimesgut ile birlikte Gölbaşı'nda da CHP'nin kendilerini desteklemesini bekliyor.

İYİ Parti, bu iki ilçede MHP'nin oy potansiyelinin dikkate alınarak MHP'li seçmenin oylarını İYİ Parti'nin alabileceğini hesaplıyor.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ PARTİ'NİN İSTANBUL İSTEĞİ KARŞILIK BULMUYOR

İYİ Parti, yine AK Parti ve MHP arasındaki ittifakı baz alarak İstanbul'da MHP'ye bırakılan ve CHP'li belediyeler Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de de MHP'ye karşı İYİ Partili adayların desteklenmesi gerektiğini düşünüyor.

Ancak CHP kanadının İYİ Parti'nin bu isteğine sıcak bakmadığı ifade ediliyor. CHP kanadının da kendi yönetiminde bulunan ilçelerde İYİ Parti'nin CHP'yi desteklemesi gerektiğinde ısrarcı.