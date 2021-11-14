İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Türemiş, görevinden istifa etti

AKSARAY (DHA) - İyi Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş, başkanlık görevinden istifa etti. Türemiş, istifa nedenini ileriki günlerde açıklayacağını belirtti.

Jeoloji Mühendisi Özhan Türemiş, 2017 yılında İYİ Parti'nin Aksaray kurucu il başkanlığını üstlendi. Türemiş, ardından 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Aksaray Belediye Başkanlığı'na aday oldu. 4 yıldır il başkanlığını yürüten Türemiş, görevinden istifa etti. Türemiş, başkanlık görevinden istifa etme nedenini ilerleyen günlerde yazılı olarak açıklayacağını belirtti.

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet