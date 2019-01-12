İyi Parti Adayı Nalçacıoğlu Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

İYİ Parti Kilis Belediye Başkan adayı Ahmet Nalçacıoğlu, 31 Mart yerel seçimleri kazanacaklarını söyledi.

İYİ Parti Kilis Belediye Başkan adayı Nalçacıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Ağa Gündoğmuş ve partiler ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İYİ Parti İl Başkanı Ağa Gündoğmuş, İYİ Parti'nin Kilis Belediye Başkan adayının Ahmet Nalçacıoğlu olduğunu ifade ederek, "Sessizlerin sesi, bir köşeye itilmişlerin fakir fukaranın sesi olmak onlara hizmet etmek için bu seçimi kazanacağız. 1 Nisan tarihinde inşallah tüm kentlerde basar temizliği başlayacak" dedi.

İYİ Parti Kilis Belediye Başkan adayı Nalçacıoğlu, Hayatı boyunca Kilis halkına hizmeti borç bildiğini ifade ederek, "Her platformda halkın yanında yer almaya çalıştım. Bu sebepten siyaseti sadece Halk'a hizmetkar olabilmenin en güzel aracı olarak seçtim. Kendi şirketim dahil İldeki ekonomik sıkıntılar yaşayan esnafa çare olabilmek, İşsiz gencimize umut olabilmek, Çiftçinin sorunlarına çözüm bulabilmek, AKP belediyelerinin 15 yıldır çözemediği su problemini çözmek, evi olmayan vatandaşlarımızın sosyal konut sahibi olabilmesi, gençlerimizin sanat ve spora yönelmelerine destek olabilmek, İlin altyapı problemlerini giderebilmek, Ev hanımlarımızın üretime ve istihdama katılmalarına destek olmak, şeffaf ve denetlenebilir bir Belediye, Sınır Ticaretinin tekrar canlandırılabilmesi, Nüfusundan fazla Suriyeli barındıran İlimizin demografik yapısının korunabilmesi için kısacası daha yaşanabilir bir Kilis için, Siyasette yer almayı seçip, Belediye Başkan adayı olmaya karar verdim" şeklinde konuştu.

Gerçek dava memleketin huzuru ve geleceği olduğunu, partinin geleceği olamayacağını ifade eden Nalçacıoğlu, "Ben rahmetli Ekrem Çetin'e, Abdi Bulut'a, Hasan Mısırlıgil'e oy verirken hiç bir menfaat gözetmedim, ikisi yaşıyor bir talebim olduysa buyursun söylesinler. Yerel seçimlerde siyaset yapılmaz, oy kullanırken parti değil memleket için oy verilir, elinizi vicdanınıza koyun ve memlekete kim faydalı olacağını düşünüyorsanız oyunuzu ona verin. Ben seçimleri kazanacağımıza inanıyorum. Beni tanıyanlar bilirler. Ben inandığım davamdan vaz geçmem, inandığım beraber olduğu arkadaşlarımdan dostlarımı asla ve asla yarı yolda bırakmam" diye konuştu.

İYİ Parti Kilis Belediye Başkan adayı Nalçacıoğlu, Belediyeye giren çıkan, paraların kime ne kadar ödendiğini, nereye ödendiğini, gelir ile giderlerin günlük olarak yayınlanacağını sözlerini ekledi. - KİLİS

Kaynak: İHA