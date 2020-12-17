İyi Aile Babası oyuncuları kimler? İyi Aile Babası hangi gün? İyi Aile Babası fragman izle!

Süreç Film imzalı, yönetmeliğini Hakan Algül'ün yaptığı, Tayfun Güneyer tarafından kaleme alınan komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi

İyi Aile Babası dizisinin konusu, Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu) İstanbul'da kliniği olan evli bir aile hekimdir. Eşine çocuklarına ve annesine olan bağlılığı nedeniyle sürekli eşi ve annesinin arasında kalır. Üstelik annesiyle aynı apartmanda yaşamaktadır.

İYİ AİLE BABASI HANGİ GÜN?

Her Perşembe saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yer almaktadır. Dizi ile ilgili bilgileri, oyuncu kadroosunu ve fragmanı haberimizden takip edebilirsiniz.

İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI KİMLER?

Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu)

Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu)

Arife Pamuk (Melek Baykal)

Kerami Pamuk (Salih Kalyon)

Rıfkı Pamuk (Timur Acar)

İYİ AİLE BABASI FRAGMAN İZLE!