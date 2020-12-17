İyi Aile Babası oyuncuları kimler? İyi Aile Babası hangi gün? İyi Aile Babası fragman izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İyi Aile Babası oyuncuları kimler? İyi Aile Babası hangi gün? İyi Aile Babası fragman izle!

17.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:09
İyi Aile Babası oyuncuları kimler? İyi Aile Babası hangi gün? İyi Aile Babası fragman izle!

Süreç Film imzalı, yönetmeliğini Hakan Algül'ün yaptığı, Tayfun Güneyer tarafından kaleme alınan komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi

İyi Aile Babası dizisinin konusu, Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu) İstanbul'da kliniği olan evli bir aile hekimdir. Eşine çocuklarına ve annesine olan bağlılığı nedeniyle sürekli eşi ve annesinin arasında kalır. Üstelik annesiyle aynı apartmanda yaşamaktadır.

İYİ AİLE BABASI HANGİ GÜN?

Her Perşembe saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yer almaktadır. Dizi ile ilgili bilgileri, oyuncu kadroosunu ve fragmanı haberimizden takip edebilirsiniz.

İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI KİMLER?

Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu)

Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu)

Arife Pamuk (Melek Baykal)

Kerami Pamuk (Salih Kalyon)

Rıfkı Pamuk (Timur Acar)

İYİ AİLE BABASI FRAGMAN İZLE!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Ezgi Mola Hakan Taşıyan Ayşegül Yıldız
Spor Falcao Ryan Babel Fatih Terim Pierre Webo Burak Yılmaz
Tüm Haberler Milli Kumluca İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İyi Aile Babası oyuncuları kimler? İyi Aile Babası hangi gün? İyi Aile Babası fragman izle! | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 17:09:25. #1.14#
title