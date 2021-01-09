Ivana Sert: Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin!
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Ivana Sert: Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin!

09.01.2021 09:11 | Son Güncelleme: 09.01.2021 09:15
Ivana Sert: Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin!

Ivana Sert, önceki gün sevgilisi Sezer Dermenci ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ivana Sert, önceki gün sevgilisi Sezer Dermenci ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Sert, işlerinin bozulması nedeniyle nafaka ödeyemeyen eski eşi Yurdal Sert hakkındaki soruları yanıtladı: "Ne diyeyim, nafaka ödeyemeyecekseniz neden çocuk yapıyorsunuz, baba olmayın mı diyeyim? Ben nafakayı az bulmuyorum ama çocuğun okul masraflarını karşılamadığı için yapacak bir şey yok. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin! "

Ivana Sert, eski eşi Yurdal Sert'in "İşlerim yolunda gitmiyor" şeklindeki savunmasına, "Hepimizin işleri kötü gidiyor ama çocuğumuz var ve ona bakmak zorundayız, bu kadar yani. Ben çocuğum için çalışıyorum. Ömrümü veriyorum ve herkes de böyle yapmalı bence. Baba olarak değerlendirsinler bu konuyu. Eşine vermiyorsun zaten nafakayı, çocuk için veriyorsun" " karşılığını verdi.

2004'te dünyaevine giren Yurdal Sert ve İvana Sert'in evliliği dokuz yıl sürmüştü.

Ivana Sert ve sevgilisi Sezer Dermenci uyumlu tarzlarıyla dikkat çekti.

Kaynak: Hürriyet

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