İTO'nun kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, dünyanın en iyisi olmayı hedefliyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, dört yıl içerisinde Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) önemli ödüller aldığını belirterek, "'Dünyanın En Gelecek Vaat Eden Programı' ödülünü aldıktan sonra şimdi hedefimiz, 'Dünya'nın En İyi Kuluçka Merkezi' ödülünü almak.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, dört yıl içerisinde Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) önemli ödüller aldığını belirterek, "'Dünyanın En Gelecek Vaat Eden Programı' ödülünü aldıktan sonra şimdi hedefimiz, 'Dünya'nın En İyi Kuluçka Merkezi' ödülünü almak. Bunu da başaracağımızdan şüphem yok." dedi.

İTO'nun girişimciliği desteklemek için kurduğu BTM, yılın ilk "BTM Sahne XL" etkinliğini "Senin Yolun Zirve" mottosuyla çevrim içi olarak gerçekleştirdi.

Avdagiç, salgın nedeniyle üçüncü kez çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Adı 4 yıl önce konan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ni, ismine yaraşır bir içerik ve büyüklüğe kavuşturmak, bize nasip oldu. 2,5 yıllık çabalarımızın neticesinde BTM, İstanbul ve Türkiye ticaretine can suyu veren bir girişimcilik merkezine dönüştü. Bugün BTM'de ülkemize değer sağlayacak büyük ve etkileyici projeler üretiliyor." ifadelerini kullandı.

Üretime ve topluma fayda sağlayan yenilikçi ve inovatif fikirlerin hayata geçirilmesi için kurdukları BTM'nin, ekosisteme hareketlilik getirdiğini belirten Avdagiç, Merkezin, sürdürülebilir ve verimli çalışmaların yapılmasında önemli bir görev gördüğünü, Türkiye'nin girişimcilik serüvenine yeni bir soluk ve hız getirdiğini dile getirdi.

"2021'in ilk iki ayında yapılan yatırımlar, bir önceki yılın toplam yatırımını geçti"

Türkiye'nin son dönemde girişimcilikte BTM ve benzeri merkezler sayesinde büyük başarılar elde ettiğine dikkat çeken Avdagiç, "Bu başarılar, rakamlara da yansıyor. 2020'de girişimlerin aldığı yatırımlar, bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 143 milyon dolara ulaştı. Bu işlem hacmiyle, Türkiye, girişim ekosisteminin tarihi rekoruna imza attı. Startup'ların hisse satışları da dahil edildiğinde, 2020'de toplam işlem hacmi 2,3 milyar dolar oldu. Daha da önemlisi 2021'in sadece ilk iki ayında yapılan yatırımlar, bir önceki yılın toplam yatırım miktarını geçti ki, bu inanılmaz bir rakamdır." dedi.

2021 yılının başında Peak Games ile aralanan unicorn kapısının, Getir, Trendyol ve son olarak da Dream Games ile tamamen açıldığını anımsatan Avdagiç, "Bugün ülkemizden 4 unicorn çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık Türkiye Turcorn yolunda, daha da güçlü ve iddialı bir şekilde yürüyor. Eskilerin deyişiyle, karınca kararınca bu yürüyüşte İstanbul Ticaret Odası'nın ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin yürüttüğü çalışmaların da küçümsenemeyecek etkisi bulunuyor." diye konuştu.

"Yeni hedef 'Dünyanın En İyi Kuluçka Merkezi' ödülünü almak"

Avdagiç, 4 yıl içinde BTM'nin önemli ödüller aldığını da ifade ederek şunları kaydetti:

"70 ülkeden 700'den fazla kuluçka ve hızlandırma merkezinin verileriyle oluşturulan UBI Global tarafından 'Dünyanın En Gelecek Vaat Eden Programı' ödülüne layık görüldük. Yine 2021 yılı Euro-Asian Startup Ödülleri'nde 'En İyi Kuluçka Merkezi' kategorisine aday gösterildik. Arkadaşlarım özveriyle çalışıyorlar. 'Dünyanın En Gelecek Vaat Eden Programı' ödülünü aldıktan sonra, şimdi hedefimiz, 'Dünya'nın En İyi Kuluçka Merkezi' ödülünü almak. Bunu da başaracağımızdan şüphem yok."

Sahne XL etkinliği ile yatırımcılarla buluşmak isteyen tüm girişimcilere seslenen Avdagiç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sahne, unicorn'lara uzanan yolun başlangıcıdır. Mottomuzda olduğu gibi girişimcilerimize '#SeninYolunZirve' diyoruz ve gözünü zirveye diken tüm girişimcileri BTM'ye bekliyoruz. Eminim ki bugün sunum yapacak girişimlerin arasından da zirveye tırmanan, geleceğin unicorn'ları çıkacak."

"Ortaya muazzam bir değer argümanı çıkarıyor"

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı ise girişimcilerin sermaye kelimesini çok sevdiğini ve köken olarak Farsça olan bu kelimenin ilk maya anlamına geldiğini söyledi.

Elbaşı, "Maya bir niteliği, öz niteliği öne çıkartıyor. İlk maya olarak da niteliksel yani entelektüel varlıklardan söz etmek bu anlamda mümkün. Bu niteliğin arkasında ise girişimin sahip olduğu yeteneklerden ziyade girişimcinin yetkinliklerine vurgu yapılıyor. Yani her ne yatırım yapılıyorsa yapılsın gene insana ve girişimciye yönelik gerçekleşiyor. Startup girişimciliğinin öznesi kesinlikle insan oluyor, fikir, ürün, proje veya model değil! İşte girişimci, özellikle BTM girişimcisi bu anlayışın bileşenleri olarak örgüt yeteneklerini kendi yetkinlikleriyle harmanlıyor ve ortaya muazzam bir değer argümanı çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından gün boyu devam edecek etkinlikte sahne alan 19 girişimci projelerini anlatacak. Teknoloji yazarı Ahmet Can Şit'in sunumu yapacağı etkinlikte akademisyen ve girişimci Sertaç Doğanay da girişimcilerin bakış açılarını geliştirecek bir konuşma gerçekleştirecek.

Ayrıca verilen bilgilere göre, etkinlikte sunum yapacak 19 girişim şöyle:

Tıkla Takın: Fiili olarak mağazaları olan kuyumcuların ve gümüşçülerin artırılmış gerçeklik ile ürünlerini satabildikleri B2C pazar yeri.

Queeme: Ürün ve hizmet satın alırken sıra bekleme sorununu ortadan kaldırarak, zaman kazandıran, yeni nesil dijital müşteri deneyimi platformu.

Tedarikçinim: Üretici ve tedarikçi (B2B & B2C) firmaların buluşacağı online ihale ve talep toplama platformu.

PensorAI: Mobil uygulamaları daha çok kullanıcıya, daha hızlı ve daha kaliteli hazırlayan yapay zeka tabanlı çözümler sunuyor.

Findaso: Findaso bilim, teknoloji ve Ar-Ge topluluğunun küresel ölçekte iş birliği faaliyetlerini yönetmeyi sağlayan yapay zeka destekli bir SaaS platformu.

Virtual Try: Kıyafet markalarının ürünlerini müşterilerinin online alışveriş sırasında artırılmış gerçeklik teknolojisi ile üzerlerinde görmelerini ve kendileri için en uygun beden bilgisine ulaşmalarını sağlayan bir SaaS teknolojisi.

Evlumba: Yaşam alanlarını dizayn etmek isteyen, farklı tasarımdaki dekorasyonları gezmekten keyif alan insanlara ev eşyalarından oluşan kişiselleştirilmiş konsept tasarımların sunulduğu yeni nesil teknoloji platformu.

Bimcrone: Bir inşaatın tüm süreçlerini gerçek zamanlı izlenebilir, raporlanabilir, gerçek zamanlı veri ile yönetilebilir hale getiren bir bulut yazılım çözümü.

Sayıların Efendisi: Mativegame oluşumunun bir ürünü olan Sayıların Efendisi, eş değer kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri farklı dizim şekillerinde doğru eşleştirme mantığına dayanan, yurt içi ve yurt dışında birçok ödüle layık görülmüş disiplinlerarası bir oyun.

Kitapify: Sıfır, ikinci el, kitap, kırtasiye ve hobi kategorilerinde bireysel ve KOBİ'lere alım satım imkanı sunan online alışveriş uygulaması.

Castera: 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile ürettiği hastaya-özel medikal ürünler ile hastalara konforlu bir iyileşme süreci sağlamayı amaçlayan bir sistem.

Tazekese: Marketlerde ve restoranlarda son kullanma tarihi yaklaşmış ve fazla üretilmiş gıdaları daha ucuz yiyecek peşinde olan tüketicilere, gıda bankalarına ve hayvan barınaklarına ulaştırarak gıdayı tazeliğiyle çöp olmaktan kurtaran sistem.

Çizgi: Çizgi hikaye ve çizgi romanlara ev sahipliği yaparken, kullanıcılarına eğlence ve gelir vadeden bir online platform.

Adslab: İnteraktif reklam modelleri ile "Yerel Yayıncı" ve "Reklam Verenler"i buluşturan programatik reklam platformu.

Jobuum: Akıllı eşleşme ve asenkron video mülakat teknolojisi ile işe alım süreçlerinde zaman ve maliyet avantajı sağlayan yeni nesil sosyal kariyer platformu.

Enerji Küpü: Güneş ve rüzgar enerji kaynaklarından elektrik üretip ve depolayabilen, elektronik cihazlarınızı istediğiniz her yerde çalıştırılabilen yeni nesil taşınabilir jeneratör.

Okta Enerji: Deniz dalgalarından elektrik üretimindeki tüm sorunları ortadan kaldıran Türkiye'nin ilk deniz dalga enerji şirketi.

Numondial Dijital: Tüm iletişim kanallarını tek platformdan, her mekan ve her bilgisayardan ulaşabilmesine ve kullanabilmesine olanak sağlayan platform.

Sanal Clinic: Yapay zeka temelli klinik yönlendirme sistemi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak