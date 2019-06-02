Itır Esen, Acun Ilıcalı ile olan aşk iddialarına cevap verdi
Acun Ilıcalı'nın Itır Esen ile aşk yaşadığı haberlerini aylar sonra yalanlamasının ardından Itır Esen de bir takipçisinin "Cevap vermiyorsun gene de soruyorum sevgilin var mı? sorusuna "Sevgilim yok" cevabını verdi.
Şeyma Subaşı ile boşandıktan kısa bir süre sonra adı manken Itır Esen'le aşk dedikodularına karışan Acun Ilıcalı, iddiaları yalanlayarak tartışmalara son noktayı koymuştu.
"SEVGİLİM YOK"
Acun Ilıcalı'nınaşk iddialarını yalanlamasının ardından Itır Esen'den de konuyla ilgili dikkat çeken bir cevap geldi. Esen, Instagram üzerinden sorulan "Cevap vermiyorsun gene de soruyorum sevgilin var mı?" sorusuna "Sevgilim yok" cevabını verdi.
AŞK İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU
Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde aşk dedikoduları hakkında, "Itır'la asla bir ilişkim yok. Kendisi işini çok iyi yapan, başarılı bir arkadaşımız. İleride başka projelerimiz de olabilir. Benimle ilgili böyle haberlerin çıkmasını normal karşılıyorum. İşime konsantre oldum ve üretken bir dönem yaşıyorum."
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EdepsizlikCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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1999 doğumlu sıradan biri olsa aradaki yaş yüzünden linç edilir adam sapık ilan edilir ünlüler yaparsa adı aşk dedikodularına karışır ve öylece izlenir okunur bu tür haberler para para para.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Para san sohret olmak icin dedem mezardan ciksa onunlada kanka olacak bazi kiz turu tum kizlari katmiyorum yorumumda bir cogunuda tenziye ediyorumCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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PARA NELERE KADİR YAŞ SINIRINI ORTADAN KALDIRIYOR SIRADAN İNSANLAR YAPSA DIŞLANIR BUNLAR ÇITAYI O KADAR YÜKSELTMİŞ Kİ PESCevap Yaz 21 Yayından Kaldır