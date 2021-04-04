İtfaiye çatı çatı dolaşıp kedi topladı
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İtfaiye çatı çatı dolaşıp kedi topladı

İhlas Haber Ajansı / HAMZA ALP - Haberler | 3. Sayfa

İtfaiye çatı çatı dolaşıp kedi topladı İtfaiyeden 1 saatte 2 kedi operasyonu Ordu'nun Ünye ilçesinde itfaiye ekiplerine yapılan ihbarlarda farklı mahallelerde çatı katına çıkan iki kedi yapılan operasyonla kurtarıldı.

İtfaiye çatı çatı dolaşıp kedi topladı

İtfaiyeden 1 saatte 2 kedi operasyonu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde itfaiye ekiplerine yapılan ihbarlarda farklı mahallelerde çatı katına çıkan iki kedi yapılan operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Liseler Mahallesi Köprü Sokak üzerinde bulunan Ayşe Ocaktan'a ait ev kedisi olan Karamel, evdekilerin dalgınlığından faydalanarak yan binanın çatısına çıktı. Ailenin kediyi yan komşularının binasının çatısında fark etmesi üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler çağrıldı. Ekiplerin çatıya merdivenle çıktığını gören Karamel isimli kedi kendi imkanıyla aşağı indi.

Aynı saatlerde Burunucu Mahallesi Bağdatlı Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısına çıkan sokak kedisinin bağırtısını duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin merdivenle çatıya çıkmasıyla sokak kedisi kendi imkanıyla aşağı inerken, her iki kedinin de kurtarıldığı olayda vatandaşların hayvanlara karşı duyarlılıkları ise dikkat çekti.

İtfaiye çatı çatı dolaşıp kedi topladı
İtfaiye çatı çatı dolaşıp kedi topladı
İtfaiye çatı çatı dolaşıp kedi topladı
İtfaiye çatı çatı dolaşıp kedi topladı
İtfaiye çatı çatı dolaşıp kedi topladı
İtfaiye çatı çatı dolaşıp kedi topladı
İtfaiye çatı çatı dolaşıp kedi topladı
İtfaiye çatı çatı dolaşıp kedi topladı
İtfaiye çatı çatı dolaşıp kedi topladı
İtfaiye çatı çatı dolaşıp kedi topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMZA ALP

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