İtalya'dan çarpıcı rapor: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor Dünyayı etksisi altına alan koronavirüs salgınından en çok can kaybı yaşanan ülkelerin balşında gelen İtalya'nın Sağlık Enstitüsü'nden salgının bulaşma ihtimalallerine yönelik bir analiz yayımlandı.

Dünyayı etksisi altına alan koronavirüs salgınından en çok can kaybı yaşanan ülkelerin balşında gelen İtalya'nın Sağlık Enstitüsü'nden salgının bulaşma ihtimalallerine yönelik bir analiz yayımlandı. İtalya Sağlık Enstitüsü ISS tarafından yayımlanan raporda, İtalya'da bulunan koronavirüs bulaşma özelliklerinin, Çin'in Vuhan kentinde bulunan verilerle benzerlikler taşıdığı ortaya çıktı. ISS Müdürü Silvio Brusaferro tarafından yapılan açıklamada, İtalya'nın kuzey bölgesi Lombardy'de koronavirüs taşıyan tek bir kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırdığını söyledi.

İTALYA'DAKİ YAYILMA HIZI VUHAN'LA AYNI ÇIKTI

Brusaferro ülkedeki ölüm oranlarındaki artışı buna bağladıklarını söyledi. Brusaferro analiz yapılan yaşlı ve başka hastalıkları olan erkeklerde, koronavirüsün çok hızlı etki ederek ölümcül hale geldiğini ve bu bulgunun Çin'in Vuhan kentindeki bulgularla benzerlik taşıdığını belirtti.

Kaynak: DHA