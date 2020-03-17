İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var
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İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var

Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'in ardından en çok ölümün yaşandığı ülke olan İtalya'da karantinadaki Türk gençleri, internetten organize olarak "İtalya'da size bir mesajımız var" başlığıyla sosyal medyadan bir video yayınladı. Türk gençler, ailelerine iyi oldukları mesajını verdikten sonra virüs hakkında uyarılarda bulundu.

17.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:36
İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var

İtalya'da yaşayan Türk gençler, internetten organize olarak koronavirüse karşı 'İtalya'da size bir mesajımız var' başlığıyla sosyal medyadan bir video yayınladı. Ailelerine iyi oldukları mesajı veren gençler, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri de anlattı.

ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERE DİKKAT ÇEKTİ

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Çin'in ardından en çok İtalya'da etkili oldu. İtalya'nın çeşitli kentlerinde yaşayan Türk gençler, karantina uygulamaları kapsamında evlerinden çıkamıyor. Sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan gençler, internetten organize olarak koranavirüse karşı alınması gereken tedbirleri anlatan bir video çekti. Aralarında mesleğini Milano'da sürdüren Zonguldaklı Beyza Çakır'ın da bulunduğu Türk gençler, ailelerine iyi oldukları mesajını verdikten sonra virüs hakkında uyarılarda bulundu.

Beyza Çakır, videoyla ilgili şöyle dedi:

"Koronavirüs sürecinde en çok etkilenen ülkelerden biri oldu İtalya. Maalesef 2 binden fazla can hayatını kaybetti ve kaybetmeye de devam ediyor. 1 haftayı aşkın süredir, önce Kuzey İtalya, daha sonra tüm İtalya'yı kapsayan bir karantina süreci içerisindeyiz ve bu durumun uzun süreceği belirtiliyor. Biz, İtalya'nın çeşitli yerlerinde yaşayan, okuyan ya da çalışan Türk gençleri olarak hem sizlere biraz durumu aktarmak hem de birkaç mesaj vermek istedik. Karantina sürecinde, fiziksel olduğu kadar psikolojik sağlığımızın öneminin de farkındayız. Bu konuda herkesi bilinçlendirmek istiyor ve yurt dışında riskli bölgelerden dönen kişilerin aynı hassasiyeti göstermesini diliyoruz. Umarız Türkiye, daha başında olduğu bu süreci en iyi şekilde atlatır. Bu süreci beraber atlatacağız"

VİRÜS HAKKINDA UYARILARDA BULUNDULAR

Türk gençler, çektikleri videoda koronavirüs salgınına karşı, "Ellerinizi sık sık yıkayın", "Dışarıdan, kalabalık yerlerden uzak durun", "Yanlış haberlere inanmayın" ve "Doktora danışmadan herhangi bir ilaç kullanmayın" uyarılarında bulundu.

ÖLÜ SAYISI 2 BİN 503'E YÜKSELDİ

Öte yandan, İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 31 bin 506 oldu.

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İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var

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İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var

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