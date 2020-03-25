İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan "1 numaralı hasta" ilk kez konuştu
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İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan "1 numaralı hasta" ilk kez konuştu

İtalya'da 20 Şubat'ta hastaneye başvuran, yapılan testle koronavirüs hastası olduğu anlaşılan ve "1 numaralı hasta" olarak anılan 38 yaşındaki Mattia ilk kez konuştu ve yaşadıklarını anlattı.

25.03.2020 08:27 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:36
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan '1 numaralı hasta' ilk kez konuştu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün en fazla can aldığı ülke olan İtalya'da, "1 numaralı hasta" olarak kabul edilen ilk koronavirüs vakası geçtiğimiz günlerde taburcu olmuştu. Mattia isimli hasta, sağlığına kavuşmasının ardından ilk kez konuştu.

"DÜNYANIN EN BASİT AMA EN GÜZEL ŞEYİ"

İtalya'da salgından en ağır etkilenen bölge olan Lombardia'da yaşayan Mattia'nın ses kaydı, Lombardia bölge yönetimi tarafından yayımlandı. Mattia şunları söyledi:

"Bana 18 gün yoğun bakımda kaldığımı söylediler. Sonra ise bulaşıcı hastalıklar bölümünde tedavi edildim ve burada gerçek dünyayla ilk teması kurmaya başladım. Dünyanın en basit ama en güzel şeyini yapabilmeye, nefes alabilmeye başladım."

"ŞİMDİ SİZİ TEDAVİ EDECEK DOKTOR BULAMAYABİLİRSİNİZ"

Mattia, "İnsanlar benim yaşadıklarımdan, evde kalmanın temel önemde olduğunu öğrenmeli, ben çok şanslıydım çünkü tedavi görebildim. Ama şimdi hastalanırsanız sizi tedavi edecek doktor, personel ya da teçhizat bulamayabilirsiniz."

Özel hayatın korunması ilkesi gereği soyadı açıklanmayan Mattia, şimdi tek isteğinin yakında doğmasını beklediği bebeğinin dünyaya geldiğini görmek olduğunu söyledi.

MATTİA, ÇİN BAĞLANTISI OLMAYAN İLK VAKA

İtalya'da koronavirüs ilk kez Ocak sonunda Roma'da, Çinli bir turist çiftte görülmüştü. Ocak sonundan 20 Şubat'a kadar ise virüsün ülkede yayıldığını gösteren bir bulgu ortaya çıkmamıştı. Lombardia bölgesindeki Lodi kentine bağlı Codogno kasabasında yaşayan Mattia ise ülkede Çin ile bağlantısı keşfedilemeyen ilk vakaydı. İlk başlarda Mattia'ya virüsü, Çin'den dönen bir arkadaşının bulaştırdığı tahmin ediliyordu ancak yapılan testlerde bu arkadaşında virüs bulunamadı.

"SÜPER BULAŞTIRICI"

Aktif bir sosyal hayatı olmasının da etkisiyle virüsü çok sayıda kişiye bulaştırdığı belirtilen Mattia bu nedenle "süper bulaştırıcı" olarak anılıyor. Mattia'nın virüsü çok sayıda kişiye yaymasında en önemli etkenlerden biri de, gittiği hastanede koronavirüs testi yapılmakta gecikilmesi oldu.

İLK GÜN TEST YAPILMADI

Mattia ilk olarak 18 Şubat'ta grip belirtileriyle Codogno'da acil servise gitti. Burada kendisine koronavirüs testi yapılmadı. Mattia da doktorların hastaneye yatırılarak tedavi olması teklifini reddetti ve evine döndü. 19 Şubat akşamı ise durumu ağırlaşmış halde hastaneye döndü. 20 Şubat'ta yoğun bakıma alınan Mattia'ya bu tarihte yapılan koronavirüs testi, pozitif olduğunu gösterdi.

BABASINI KAYBETTİ, EŞİ KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Mattia'nın başvurduğu hastanede çalışan doktor ve hemşirelere de virüsün bulaştığı belirlendi. Mattia'nın babası da daha sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Mattia'nın hamile eşine de virüsün bulaştığı tespit edildi, birkaç gün hastanede tedavi gören karısı daha sonra taburcu edildi.

SIFIR NUMARALI HASTA BULUNAMADI

İtalya'da belirlenen ilk yerel vaka olan Mattia'nın koronavirüsü nasıl kaptığı ise tespit edilemedi ve ülkedeki "sıfır numaralı hasta" bulunamadı.

Uzmanlar, virüsün aslında tespit edilmeden haftalar önce ülkeye girmiş olabileceğini ve Mattia'nın aslında "bir numaralı hasta" değil "200 numaralı hasta" bile olabileceğini söylüyor.

İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan '1 numaralı hasta' ilk kez konuştu

Haberin Videosu:

Koronavirüsün en çok can aldığı Avrupa ülkesi İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan '1 numaralı hasta' ilk kez konuştu

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