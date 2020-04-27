İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı
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İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı

İtalya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 333 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 26 bin 977'ye yükseldi. Ülkede bin 739 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 199 bin 414'e ulaştığı ifade edildi.

İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı
27.04.2020 19:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 19:46

İtalya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 333 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 26 bin 977'ye yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor.

VAKA SAYISI 200 BİNE YAKLAŞTI

İtalya'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 333 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 26 bin 977'ye yükseldiği bildirildi. Ülkede bin 739 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 199 bin 414'e ulaştığı ifade edildi.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 66 BİN 624'E YÜKSELDİ

Ülkede iyileşenlerin sayısının 66 bin 624'e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise bin 956 olarak açıklandı. İtalya'da 4 Mayıs'tan itibaren bazı işletmeler kademeleri olarak yeniden açılacak.

İtalya'da 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 333 artarak 26 bin 977'ye ulaştı

Kaynak: İHA

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