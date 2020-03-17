İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor
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İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'in ardından en çok ölümün yaşandığı ülke olan İtalya'da sağlık sistemi yetersiz kaldı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, koronavirüsü tespit edilen hastaların tedavilerinin hastane koridorlarında yapıldığı ortaya çıktı.

17.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:16
İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor

İtalya'da 27 bin 980 koronavirüsü vakası görülmesinin ardından ülkedeki sağlık sistemi yetersiz kaldı. Sosyal medyaya sızan görüntülerde, koronavirüsü tespit edilen hastaların tedavilerinin hastane koridorlarında yapıldığı ortaya çıktı.

SAĞLIK SİSTEMİ HASTALARA YETERİ DERECEDE HİZMET VEREMİYOR

Dünya genelinde hızla yayılan korona virüsü, Avrupa'da en fazla İtalya'yı vurdu. Ülke genelinde 27 bin 980 korona virüsü vakası ve 2 bin 158 kişinin de hayatını kaybettiği İtalya'da sağlık sistemi çöktü. İtalya'da her geçen gün artan Korona virüsü vakası sağlık sisteminin de yetersiz kalmasına neden oldu. Milano'da bulunan bir hastanede çekilen görüntüler, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde virüsün bulaştığı kişilerin, hastane koridorlarında tedavi edilmeye çalıştığı görülüyor. Vaka sayısının fazla olması, sağlık çalışanlarının yetersiz kalması sonucu ülkedeki sağlık sistemi hastalara yeteri derecede hizmet veremiyor.

SOKAKLAR SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

İtalya'da tüm ülke günlerdir karantina altında. İtalya halkı karantina nedeniyle evlerinden çıkamazken, bir çok turistik bölge de ıssız kaldı. Başkent Roma'daki en turistik mekanlardan biri olan ve her yıl milyonlarca turistin bozuk para atıp dilek tuttuğu Aşk Çeşmesi'nden (Trevi Çeşmesi) Navona Meydanı'na kadar bir çok turistik noktada sokaklar sessizliğe gömüldü.

"HASTANELERDEKİ YATAKLAR YETERSİZ KALIYOR"

İtalya'daki durumu anlatan gazeteci Grandesso Federico, Padova sokaklarda bulunan araçların, halka 'evlerinizde kalın' çağrısında bulunduğunu ifade ederek, "Bu durumun ne kadar dramatik olduğunu gösteriyor. Hastanelerdeki durum ise daha fazla zor bir hale geliyor. Yoğun bakımlardaki, hastanelerdeki yataklar yetersiz kalıyor" dedi.

Çinli doktorların önce Roma, daha sonra Padova ve Milano'da bulunan hastaneleri ziyaret edeceğini söyleyen Federico, insanların dikkat etmediğini söyledi.

ÖLÜ SAYISI 2 BİNİ AŞTI

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 349 kişi artarak 2 bin 158'e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 27 bin 980'e yükseldi.

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İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor

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Koronavirüsün etkili olduğu İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor

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