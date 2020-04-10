İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi Yeni tip koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da bilanço ağırlaşıyor. Ülkede, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı. Salgının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da ise bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkentte düzenlediği basın toplantısında, ülkede 7 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Borrelli, ülkede aktif Kovid-19 vaka sayısının 98 bin 273'e çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 147 bin 577'ye ulaştığını belirtti.

Dün 28 bin 470 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının, bugün 1985'lik artışla 30 bin 455'e çıktığını ifade eden Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 570 kişi daha artarak, 18 bin 849'a yükseldiğini açıkladı.

Borelli, yoğun bakım ünitesinde tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün de devam ettiğini vurguladı.

Sivil Savunma Genel Müdürü, bugün 1396 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Dün bu sayı 1615, çarşamba 1195, salı 880, pazartesi 1941 olarak ölçülmüştü. Verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 906 bin 864 test yapıldı.

LOMBARDİYA'DA ÖLÜ SAYISI GERİLEDİ

Ülkede en çok ölü ve vaka sayısının görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde ise dün 300 olan ölü sayısı, bugün 216'ya geriledi.

Basına yansıyan haberlere göre, hayatını kaybeden doktor sayısı da 109'a yükseldi.

Öte yandan basında, İtalya'da hükümetin ülkede 10 Mart'ta uygulamaya konan ve 13 Nisan'a kadar geçerli olan sıkı karantina tedbirlerini 3 Mayıs'a dek uzatmayı planlandığı, Başbakan Giuseppe Conte'nin bugün içerisinde bunu açıklamasının beklendiği yer aldı.

İNGİLTERE'DE SON 24 SAATTE 980 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, İngiltere'de de koronavirüs bilançosu giderek ağırlaşıyor. Ülkede, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 980 artarak 8 bin 95'e yükseldi.