İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 366'ya yükseldi İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa'da en yaygın olduğu ülke olan İtalya'da kabus her geçen gün büyüyor. Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 kişi artarak 366'ya yükseldi.

İTALYA KARA KUVVETLERİ KOMUTANI'NDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, yeni tip koronavirüs ülkede devlet görevlileri arasında da yayılmaya devam ediyor. Dün iktidar ortağı Demokratik Parti lideri ve aynı zamanda Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti'nin virüse yakalandığının açıklamasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Salvatore Farina ve Piyemonte Bölgesel Yönetim Başkanınınvirüs taşıdığı öğrenildi.

MODENA CEZAEVİNDE İSYAN

Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Modena kentindeki cezaevinde şiddetli bir isyan çıktı. Mahkumların, cezaevinde Kovid-19'a karşı önlem alınması talebiyle ayaklandığı ve protestoların şiddetli bir hal aldığı, güvenlik güçlerinin olaylara müdahale ettiği belirtildi.

İtalya Kara Kuvvetleri Komutanı Salvatore Farina

PAPA PAZAR DUASINI CANLI YAYINDA YAPTI

Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus da pazar duasını alışılageldiği gibi çalışma ofisinin penceresine çıkarak yapmak yerine canlı yayınla gerçekleştirdi. Papa Franciscus, canlı yayında Aziz Petrus Meydanı'na toplananlara hitap etti.

Pazar duasında İdlib ve Koivd-19'dan etkilenenler için dua eden Papa, duasının son bölümünde pencereye çıkarak, meydandakileri selamladı.

Diğer yandan, İtalya'da virüsün yayılmasını önlemek için belli bölgelerde ilan edilen mücadele seferberliği kapsamında Vatikan Müzesi'nin de 3 Nisan'a kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle olağanüstü günlerden geçen İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, bu sabaha karşı virüsün yayıldığı kuzey bölgelere daha sıkı önlemler getiren yeni bir kararname açıklamıştı.

Buna göre, daha önce 11 beldeye uygulanan giriş-çıkışların sıkı şekilde kontrol edildiği kırmızı bölge uygulamasının, Milano'nun içinde bulunduğu Lombardiya ile Venedik'in de olduğu 14 kente genişletileceği duyurulmuştu.

Ülkede, Kovid-19 bulaşanların sayısı son olarak 5 bin 883'e ulaşırken, bunlardan 233'ünün hayatını kaybettiği açıklanmıştı.