İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu
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Koronavirüs, İtalya, Güncel

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu

İtalyan Ulusal Sağlık Servisi, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden 3 bin 200 kişinin detaylı istatistiğini paylaştı. Paylaşılan istatistiğe göre ölümlerde yaş ortalaması 78,5 olurken ölenlerin yaklaşık %71'inin erkek olması da dikkat çekti.

21.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:47
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu

İtalyan Ulusal Sağlık Servisi'nin deneme, kontrol, danışmanlık, dokümantasyon ve eğitim gerçekleştiren İtalyan kamu kurumu Istituto Superiore di Sanità, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden 3200 hastanın ayrıntılı istatistiğini içeren bir araştırma paylaştı.

Hayatını kaybeden hastalara ait coğrafi dağılım, demografik veri, belirti, eşlik eden hastalık ve ölüme yol açan komplikasyon bilgilerinin toplanarak ortaya koyulan raporda, İtalya genelinde 19 bölgedeki hasta kayıplarının grafiği incelendi.

ÖLÜMLERDEKİ YAŞ ORTALAMASI 78,5 OLDU

Raporda, koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle ölen hastaların yaş ortalaması 78,5 olarak belirtildi.

Koronavirüs tanısı alanların ortalama yaşı 63 yaş civarındayken ölüm vakaları bu yaşın 15 yıl üzerinde seyretti. Ölüm vakalarında çoğunluğun ise (yüzde 70,6) erkek olduğu görülüyor.

Kırmızı: Kadın, Mavi: Erkek, Yeşil: Toplam

KRONİK HASTALIKLAR BELİRLEYİCİ ETKEN

Araştırmaya göre, hastalarda bulunan kronik rahatsızlıklar, ölüm riskini tetikleyen faktörlerden oldu.

Ölen hastaların 145'inde kalp rahasızlığı, 106'sında ritim bozukluğu, 54'ünde inme, 355'inde hipertansiyon, 163'ünde diyabet, 57'sinde demans, 66'sında KOAH, 94'ünde kanser, 18'inde karaciğer rahatsızlığı, 97'sinde böbrek yetmezliği olduğu rapor edildi.

Yeşil:Kan Tükürme, Turkuaz:İshal, Mor:Solunum Yetmezliği, Kırmızı:Öksürük, Mavi:Ateş

GÖZLEMLENEN SEMPTOMLAR

Hayatını kaybeden hastaların hastaneye ilk başvurduğu andaki semptomlar arasında başlıca ateş ve öksürük olmak üzere, ishal ve ağızdan kan gelmesi de gözlemlendi. Hastaların yüzde 5'inde ise hiçbir ön belirtiye rastlanmadı.

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